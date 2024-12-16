АБИИ выделил средства на поддержку климатического перехода Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) утвердил финансирование в размере 250 миллионов долларов США для поддержки ускоренного климатического перехода Узбекистана к “зеленой”, инклюзивной и устойчивой экономике.

Как передает Trend, согласно АБИИ, этот проект стал важным этапом в реализации национальной стратегии развития “Узбекистан 2030” и обновленного Национально определяемого вклада (NDC), согласно которому страна обязуется сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов ниже уровня 2010 года к 2030 году.

Проект будет ориентирован на три взаимосвязанных вектора, направленных на устойчивое развитие. В первую очередь, он направлен на улучшение управления климатом и укрепление институционального потенциала. Во-вторых, проект сосредоточится на улучшении управления водными и земельными ресурсами, что будет способствовать экономической устойчивости. В-третьих, он ускорит переход к низкоуглеродным решениям в таких ключевых секторах, как энергетика и транспорт, с особым акцентом на повышение энергоэффективности и внедрение устойчивых практик.

Кроме того, проект включает внедрение практик раскрытия информации об устойчивом развитии и климатических рисках для государственных предприятий, а также расширение инициатив в области возобновляемых источников энергии, которые будут особенно полезны для женщин и уязвимых сообществ.

“Сотрудничество между АБИИ, АБР и правительством Узбекистана подчеркивает нашу коллективную приверженность устойчивому развитию в Центральной Азии. Учитывая климатические приоритеты в экономическом планировании, усиливая меры по адаптации и стимулируя декарбонизацию в таких критически важных секторах, как энергетика и транспорт, этот проект играет ключевую роль в поддержке усилий Узбекистана по реализации своей национальной стратегии 2030 года и выполнению своего NDC в рамках Парижского соглашения”, - отметил вице-президент АБИИ по инвестиционным операциям Региона 2 и по проектному и корпоративному финансированию Константин Лимитовский.

Cтрановой директор АБР в Узбекистане Канокпан Лао-Арайя сказала, что изменение климата создает долгосрочные многомерные и мультиструктурные проблемы для устойчивости экономического прогресса Узбекистана. АБР тесно сотрудничает с АБИИ в рамках этого проекта для поддержки комплексного подхода к достижению устойчивого, инклюзивного и низкоуглеродного экономического роста в стране.

Программа будет реализована под руководством министерства экономики и финансов Узбекистана, с поддержкой ключевых государственных учреждений. АБИИ и АБР будут контролировать ее реализацию, чтобы обеспечить эффективное исполнение и соответствие более широким целям устойчивого развития.