Великобритания поддерживает вступление Узбекистана в ВТО и укрепляет двусторонние связи - посол (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Великобритания полностью поддерживает стремление Узбекистана вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) и еще больше расширить связи с международной торговлей.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Великобритании в Узбекистане Тимоти Смарт.

"Мы уже являемся надежным партнером и другом Узбекистана, но есть большой потенциал для того, чтобы сделать больше вместе, в том числе через проект высокоскоростной железной дороги Ташкент-Самарканд, "зеленую" энергетику или образовательные связи. Последнее становится все более важным в связи с растущей популярностью английского языка среди молодых узбеков", - сказал он.

Посол отметил, что ежегодный объем торговли между Великобританией и Узбекистаном составляет около 500 миллионов долларов США, и подчеркнул возможность значительного расширения.

"Мы тесно сотрудничаем с британскими компаниями, которые заинтересованы в Узбекистане во многих секторах, включая образование, инфраструктуру, чистую добычу полезных ископаемых, а также финансовые и профессиональные услуги. На правительственном уровне мы работаем над соглашениями, направленными на развитие торгово-экономического сотрудничества, такими как меморандум о взаимопонимании по связям, который был подписан бывшим министром иностранных дел лордом Кэмероном и министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым в апреле 2024 года. Это будет способствовать совместной работе бизнеса Великобритании и Узбекистана над крупными инфраструктурными проектами страны. Мы также предлагаем конкурентоспособную финансовую поддержку через систему экспортного финансирования Великобритании и расширенные преференции узбекским предприятиям, экспортирующим продукцию в Великобританию через нашу схему торговли с развивающимися странами", - подчеркнул он.

Говоря об экологических проблемах, посол Смарт подчеркнул важность перехода на чистую энергию и повышения энергоэффективности в Узбекистане.

"Переход на чистую энергию и повышение энергоэффективности необходимы для декарбонизации наших экономик. По объему ВВП Узбекистан занимает первое место в регионе Европы и Центральной Азии и пятое место в мире по объему выбросов парниковых газов. Энергетический сектор является крупнейшим эмитентом парниковых газов и загрязняющих веществ. И здесь Великобритания и Узбекистан строят тесные и важные партнерские отношения. Великобритания решает эти проблемы с помощью многочисленных инициатив, включая водно-энергетическую программу для Центральной Азии (CEWCA), запущенную в 2024 году с бюджетом в 19,5 миллиона фунтов (24,7 миллиона долларов США)", - сказал он.

Посол отметил, что программа CEWCA призвана содействовать низкоуглеродному развитию и укреплению устойчивости к изменению климата в Узбекистане и во всей Центральной Азии. Он поддерживает региональное сотрудничество в области водной и энергетической безопасности, укрепляет климатическую устойчивость местных сообществ и мобилизует прямые иностранные инвестиции.

Он также отметил программу "Инновационное применение углеродных ресурсов для энергетического перехода" (iCRAFT) - инициативу стоимостью 46,25 миллиона долларов США, финансируемую климатическими и углеродными фондами из Фонда трансформационных углеродных активов (TCAF).

"Программа iCRAFT, финансируемая в значительной степени Великобританией, является первой в мире программой Всемирного банка по кредитованию политики и первой международной операцией по углеродному финансированию в Центральной Азии в рамках Парижского соглашения. iCRAFT структурирована как программа кредитования политики, основанная на результатах. Распределение кредитов связано с подтвержденным сокращением выбросов парниковых газов в результате снижения конечного потребления энергии, связанного с реформой тарифов на энергоносители. Этот инновационный подход опробуется в Узбекистане с намерением, если он окажется успешным, распространить его на другие страны", - подчеркнул Тимоти Смарт.

Посол также рассказал о планах на 2024-2025 годы, включая новые инициативы в области образования, экономического управления и "зеленых" инвестиций.

"Мы представляем новый образовательный фонд объемом 6,5 миллиона фунтов стерлингов (8,2 миллиона долларов США), который будет основываться на значительном опыте Великобритании в работе с партнерами, работающими в образовательном секторе. Фонд будет выявлять каталитические пробелы в сфере образования и оказывать целевую поддержку в обеспечении справедливого и качественного образования; оказывать системную поддержку в проведении реформ, включая повышение квалификации учителей и руководителей; консультировать по системам обеспечения качества образования и развития английского языка в регионе и продвигать основанное на достоверных данных предложение Великобритании в сфере образования, которое будет способствовать углублению партнерских отношений в этой сфере и позиционированию Великобритании в качестве долгосрочного партнера для Узбекистана. Центр будет сотрудничать с международными финансовыми институтами и стратегическими партнерами, такими как British Council, UNICEF, Aga Khan Foundation, британскими университетами и другими партнерами Великобритании, такими как Voluntary Services Overseas", - сказал он.

Посол объяснил, как британский Фонд "зеленого" инклюзивного роста с капиталом 18 миллионов фунтов (22,7 миллиона долларов США) создаст фонд прямых инвестиций/венчурного капитала для поддержки "зеленых" малых и средних предприятий в регионе для решения экономических проблем (включая создание рабочих мест) и смягчения последствий изменения климата. Поддерживая "зеленый" рост, фонд стремится оказать положительное воздействие на климат и окружающую среду. Программа стартовала в начале этого года и продлится до 2029 года.

"Программа эффективного управления для экономического развития" (ЭУЭР), первая многолетняя двусторонняя программа, запущенная Великобританией в регионе Центральной Азии, реализуется с 2020 года и направлена на повышение эффективности, подотчетности и прозрачности реализации экономической политики в соответствии с приоритетами реформ в Узбекистане, а также в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Что касается предложения, то программа поддерживает повышение эффективности экономической политики в целом и в отдельных секторах путем планирования и реализации политики на основе систематического использования данных, а что касается спроса, то она способствует повышению качества взаимодействия между правительством и гражданским обществом", - подчеркнул Т.Смарт.

Посол отметил, что за последние четыре года в Узбекистане программа оказала техническую помощь и экспертную поддержку в области трудовых прав и занятости, государственных закупок, преобразования государственных предприятий, управления государственными финансами и электронной коммерции. ЭУЭР также оказала поддержку ряду важнейших аналитических и политических документов, которые легли в основу инициатив Узбекистана по проведению реформ (например, "Гендерная оценка страны", отчеты по качеству воздуха и управлению земельными ресурсами, "Обращение к гражданам Узбекистана" и т.д.). Кроме того, в рамках "климатического окна" программа спонсировала проекты Всемирного банка, которые помогли подготовить необходимые данные для разработки политики и реформ, учитывающих климатические особенности.

"ЭУЭР также оказывает поддержку подразделению по реализации в центре правительства, чтобы помочь обеспечить более эффективную экономическую политику путем внедрения процессов, основанных на фактических данных, в разработку и реализацию реформ. Кроме того, с начала 2025 года программа будет оказывать поддержку процессу вступления в ВТО в части аналитики, нормативных актов и наращивания потенциала отдельных узбекских министерств", - сказал дипломат.

Посол отметил недавние события в финансовом секторе Узбекистана, включая первичные публичные размещения акций (IPO) и выпуск еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже.

"Узбекистан стремится расширить возможности своего финансового рынка путем IPO и еврооблигаций в Великобритании. Недавно на Лондонской фондовой бирже были проведены первичные размещения акций Навоийской горно-металлургической компании, Агробанка и Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана. Узбекистан впервые разместил на Лондонской фондовой бирже "зеленые" облигации на сумму 4,25 триллиона сумов (329,9 миллиона долларов США). Средства, полученные от размещения еврооблигаций, будут направлены на реализацию целей стратегии "Узбекистан-2030", а также на переход к "зеленой" экономике и реформы в энергетическом секторе. Великобритания рада быть близким партнером в реализации этой инициативы. Кроме того, в ноябре этого года наша команда в Ташкенте провела встречу с бизнес-делегацией на Лондонской фондовой бирже, включая крупные государственные предприятия, а также частные компании", - подчеркнул он.

Он отметил, что визит на Лондонскую фондовую биржу стал отличным примером обмена передовым опытом и развития партнерских отношений, поскольку Узбекистан готовится к предстоящим IPO и выпуску еврооблигаций. Очевидно, что Узбекистан имеет стратегическое видение интеграции в международную финансовую экосистему и продвижения своего экономического роста через участие в рынке капитала.

Кроме того, экспортно-кредитное агентство Великобритании объявило о выделении до 4 миллиардов фунтов стерлингов (5 миллиардов долларов США) на финансирование проектов в Узбекистане, включая чистую энергетику, транспорт и здравоохранение.

В заключение посол Смарт подчеркнул важность Узбекско-Британского торгово-промышленного совета (UBTIC), флагманского мероприятия для сотрудничества.

"В этом году мероприятие пройдет в Ташкенте и будет посвящено финансовым и профессиональным услугам, инвестициям в инфраструктуру и торговым возможностям, горнодобывающей промышленности и образованию. UBTIC завершится бизнес-форумом, который, я уверен, послужит укреплению еще более процветающих и долгосрочных отношений между нашими странами", - добавил он.