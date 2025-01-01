Узатом о ходе строительства атомной станции малой мощности в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации проекта по строительству атомной станции малой мощности в Узбекистане начались работы по проектированию и инженерным изысканиям, сообщил Trend директор Узатом Азим Ахмедхаджаев.

"10 сентября 2024 года совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" был подписан протокол о начале работ. В частности, будут построены вахтовый поселок и строительно-монтажная база, а также начнутся работы по инженерным изысканиям", - сказал он.

По словам Ахмедхаджаева, на строительной площадке в настоящее время продолжаются наблюдения за компонентами природной среды.

"Ведется аэрометеорологический мониторинг, наблюдения за характеристиками поверхностных и подземных вод, а также мониторинг сейсмической активности и современных движений земной поверхности. Все эти работы проводятся по рекомендациям экспертов МАГАТЭ, сделанным по итогам миссии SEED (Службы обзора проекта площадки и внешних событий) в Узбекистане в 2022 году. Также в рамках контракта ведутся работы подготовительного периода. Энергопуск первого блока атомной станции должен состояться через 60 месяцев с начала работ. Каждый следующий блок будет запускаться с интервалом в 6 месяцев", - добавил директор Узатом.

Отметим, что предварительные работы по проекту АЭС малой мощности начались еще летом 2024 года. На площадке будущей атомной станции состоялся первый штаб строительства, на котором были определены первоочередные задачи, выполнение которых позволит начать работы в нормативные сроки.