Генсек ШОС и глава МИД Узбекистана обсудили развитие экономических связей

ТАШКЕНТ/Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев обсудили вопросы развития экономических связей.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил глава МИД Узбекистана в социальных сетях.

"С момента своего создания ШОС превратилась в важную платформу практического и прагматичного сотрудничества. Обсудили вопросы углубления взаимодействия в рамках ШОС, укрепления региональной безопасности, а также развития экономических и культурных связей между государствами-членами. Узбекистан привержен укреплению многостороннего сотрудничества и внесению вклада в общее процветание региона", - говорится в сообщении министра.

Отметим, что визит Ермекбаева в Узбекистан состоится с 4 по 7 марта, в Таджикистан — с 14 по 15 марта, а в Кыргызстан — с 17 по 19 марта. В рамках турне по Центральной Азии Ермекбаев проведет встречи с руководством стран и внешнеполитических ведомств, примет участие в круглых столах в ведущих политологических центрах и других публичных мероприятиях.

Напомним, что в январе и феврале 2025 года он уже посетил Россию, Беларусь и Индию.