Назван объем внешнеторгового оборота Узбекистана в январе-феврале

ТАШКЕНТ /Trend/ - За первые два месяца 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $10,8 млрд, увеличившись на 9,9% ($973,3 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Национальный комитет по статистике, передает Trend.

Экспорт вырос на 27,7%, достигнув $4,64 млрд, в то время как импорт сократился на 0,6% до $6,2 млрд. Торговый баланс остался отрицательным и составил -$1,56 млрд.

Основными партнерами Узбекистана стали Китай (19,2%), Россия (14,9%), Казахстан (6,1%), Турция (3,9%) и Афганистан (2,5%). В экспорте преобладают товары (74,7%), среди них промышленные изделия (12,4%), продовольствие и живые животные (6,3%), химическая продукция (5,9%) и готовые изделия (3,9%).

Доля ключевых экспортных направлений – России (11,8%), Китая (6,5%), Афганистана (4,5%), Казахстана (4,0%), Турции (3,9%) и ряда других стран – составила 41,3% от общего объема.

При этом экспорт плодоовощной продукции снизился на 23,1%, до 192,9 тыс. тонн.