Верховный лидер Ирана рассказал, от чего страдает экономика страны

13 августа 2018 16:19 (UTC+04:00)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что экономика страны больше страдает от внутренних проблем, чем от внешних санкций, передает РИА Новости.

Экономическим проблемам в Иране была посвящена встреча Хаменеи с гражданами, состоявшаяся в понедельник в Тегеране.

"Аналитики и представители правительства согласны: проблемы нашего сегодняшнего существования не возникли извне, они носят внутренний характер", - приводятся слова иранского лидера на его официальном сайте. Одной из таких причин Хаменеи назвал ошибки в руководстве.

США неделю назад восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

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