Иранский эсминец оборудовали артиллерийским комплексом своего производства

18 августа 2018 13:05 (UTC+04:00)

Эсминец ВМС Ирана впервые был оборудован корабельным зенитным артиллерийским комплексом, предназначенным для борьбы с противокорабельными ракетами, собственного производства, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на командующего иранскими ВМС контр-адмирала Хоссейна Ханзади, передает РИА Новости.

По словам Ханзади, комплекс Kamand относится к системе оружия ближнего боя (CIWS), которая способна поразить цель с расстояния двух километров со скорострельностью от четырех до семи тысяч выстрелов в минуту.

Он отметил, что теперь систему установят на судах, которые проводят операции вдали от берегов.

Ранее в понедельник агентство Tasnim сообщало, что министр обороны Ирана Амир Хатами представил баллистическую ракету типа "Фатех" нового поколения, способную уклоняться от радаров и достигать цели с повышенной точностью.

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