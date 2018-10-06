Иранский производитель готов поставить Дамаску вагоны для метро

6 октября 2018 14:06 (UTC+04:00)

Иранский производитель железнодорожных вагонов Wagon Pars ведет переговоры с сирийскими властями по поставкам своей продукции, при необходимости компания готова поставить вагоны для метро Дамаска. Об этом заявил менеджер по экспорту компании Мухаммад Мирзаи, передает в субботу РИА Новости.

Wagon Pars является "первым и крупнейшим" производителем пассажирских и товарных вагонов в Иране, сообщил Мирзаи на полях выставки Rebuild Syria, посвященной восстановлению Сирии.

"Перед кризисом мы поставили Сирии всего тысячу грузовых вагонов Сирийским железным дорогам (СЖД), сейчас мы уверены, что им нужно обновить железнодорожный состав", — заявил он. "Переговоры с СЖД ведутся, надеемся в ближайшем будущем заключить контракты", — отметил Мирзаи. Он добавил, что компания готова поставить Сирии и грузовые, и пассажирские вагоны.

Мирзаи сообщил, что компания "конечно же" готова поставить вагоны в случае возобновления проекта строительства метрополитена в Дамаске. "У нас есть хороший опыт работы в этой сфере — мы поставляли вагоны в тегеранское метро, мы готовы к переговорам по этому вопросу с сирийским правительством", — отметил Мирзаи.

Власти Дамаска намеревались строить метрополитен в городе в 2007 году, получив от ЕС от Европейского банка реконструкции и развития грант на сумму 2,5 миллиона евро на изучение технических, организационных и финансовых параметров. Глава исследовательской группы Муфид Хабиб тогда сообщал, что разрабатываемая линия метро будет проложена от района аль-Муаддамия на западе Дамаска до района Кабун на северо-востоке, и ее протяженность составит 14,5 километра.

Глава дамасского филиала СЖД Ридван Тикрити ранее сообщал, что российские компании безусловно будут принимать участие в восстановлении железных дорог СЖД.

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