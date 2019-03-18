Оползни парализовали движение поездов в Иране

18 марта 2019 20:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сильные осадки в иранской провинции Мазандаран привели к оползням, сообщает в понедельник Trend.

Как сказал генеральный директор Управления Северной железной дороги Ирана Юсиф Геран Паша, оползни и наводнения остановили движение поездов в провинции.

Гендиректор добавил, что из-за закрытия дорог, пассажиры автобусов прибыли в город Пол-е-Сефид и оттуда на поезде были перевезены в Тегеран.

Юсиф Геран Паша сказал, что сильные осадки препятствуют восстановлению движения и тормозят работу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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