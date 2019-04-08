МИД Ирана предложил внести ВС США в список террористических организаций

МИД Ирана предложил Высшему совету национальной безопасности страны включить Центральное командование США (CENTCOM) на Ближнем Востоке в список террористических организаций, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в письме на имя главы Высшего совета национальной безопасности Ирана (Хасана) Роухани... предложил Высшему совету национальной безопасности нашей страны внести вооруженные силы США на Ближнем Востоке, известные как CENTCOM, в список террористических организаций", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что внесет Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список иностранных организаций, которые США считают террористическими.

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