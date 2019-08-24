Иран испытал новую ракету

24 августа 2019 12:11 (UTC+04:00)

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил об испытании новой ракеты, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Наша страна всегда испытывает различные типы систем вооружений, что проходит без остановки для повышения нашей силы сдерживания. Вчера был один из успешных дней нации", - сказал он, как передает агентство, говоря об испытании новой ракеты.

При этом он не указал, идёт ли речь о баллистической ракете.

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