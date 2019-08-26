Роухани: сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке открывает дорогу дипломатии

26 августа 2019 11:37 (UTC+04:00)

Иранская инициатива по сокращению выполнения обязательств по ядерной сделке и предоставлению двухмесячного срока остальным участникам соглашения для возвращения к исполнению своих обещаний дает возможность решить проблему дипломатическим путем. Об этом в понедельник заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для чего мы это сделали? Для того, чтобы дать возможность дипломатии, политическому процессу и переговорам", - сказал Роухани, комментируя сокращение Тегераном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и предоставление двухмесячного срока другим участникам соглашения. При этом, как сообщается на официальном сайте президента Ирана, он подчеркнул, что "год назад против Тегерана ввели самые жесткие экономические санкции".

В среду Роухани заявил, что решение Ирана о начале сокращения обязательств по ядерной сделке было верным. По его словам, если диалог с другими участниками соглашения не увенчается успехом, Тегеран продолжит сокращение обязательств.

8 мая 2019 года Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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