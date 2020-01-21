Bloomberg: Иран заявил, что украинский Boeing был сбит двумя ракетами из ЗРК "Тор-М1"

21 января 2020 04:45 (UTC+04:00)

Организация гражданской авиации Ирана заявила, что самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", потерпевший крушение 8 января под Тегераном, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" меньшей дальности, которые были выпущены из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на второй предварительный отчет о расследовании трагедии.

По данным агентства, ракеты были выпущены по украинскому Boeing с северного направления. Другие подробности о результатах проведенного иранской стороной предварительного расследования Bloomberg не приводит.

10 января глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что ведомство рассматривает в качестве одной из причин крушения украинского лайнера версию о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор". Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона. По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Амира Али Хаджизаде, система распознавания ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету.

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