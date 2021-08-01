Экспорт агропродовольственных товаров из Ирана в первом квартале составил 1,2 млрд. долларов

Экспорт агропродовольственных товаров составил 2,4 млн. тонн на сумму 1,22 млрд. долларов США за первые три месяца текущего 1400 финансового года (21 марта - 21 июня), зарегистрировав рост на 17,3% в весовом выражении и снижение на 1,1% в стоимостном выражении в годовом исчислении, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Цифры были озвучены заместителем главы Таможенного управления Исламской Республики Иран по техническим вопросам Мехрдадом Джамалом Орунаки, сообщает ISNA.

Основными направлениями экспорта были Ирак (226,8 млн. долларов), ОАЭ (42,5 млн. долларов), Афганистан (29 млн. долларов), Индия (34 млн. долларов), Китай (27,4 млн. долларов), Россия (28 млн. долларов), Пакистан (15,9 млн. долларов) и Германия (13,5 млн. долларов).

Основными экспортными товарами Ирана были арбузы, фисташки, помидоры, яблоки, апельсины, сухое молоко, дыни и сладости без какао.

Арбуз возглавил список экспортируемых товаров на сумму 111,9 миллиона долларов, в том числе 67,8 миллиона долларов в Ирак, 30 миллионов долларов в ОАЭ и 14,1 миллиона долларов в Россию, добавил Орунаки.

Выражая свое неодобрение огромным объемом экспорта арбузов Ирана в условиях водного кризиса в стране, Реза Нурани, глава Национальной ассоциации сельскохозяйственных продуктов Ирана, говорит, что для выращивания каждого килограмма арбуза требуется около 286 тонн воды.

«Тот факт, что основными сельскохозяйственными культурами, импортируемыми в Иран, являются пшеница, для выращивания которой требуется гораздо меньше воды, и что основным экспортируемым сельскохозяйственным продуктом является тот, который требует такого большого количества воды, свидетельствует о степени бесхозяйственности», - цитировали его слова. Об этом сообщает новостной портал Тегеранской торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты.