Производство стали выросло на 9.9% в Иране

Всемирная ассоциация стали сообщила о росте производства стали на 12,4% за первые семь месяцев 2021 года. Производство стали за этот период увеличилось на 9,9% в Иране, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно данным Организации по развитию и реконструкции горнодобывающих предприятий Ирана (Имидро), объем производства стали за последние 7 месяцев составил 1 млрд 165 млн 300 тыс. тонн в мире, который вырос на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство стали в Иране увеличилось на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 17 млн 800 тыс. тонн. С начала января до конца июля 2021 года Китай по-прежнему лидирует в производстве стали (649 млн 300 тыс. тонн нерафинированной стали). Объем производства стали в Индии - 68 млн тонн (рост на 28,7%), в Японии - 56 млн и 100 тыс. тонн (рост на 16,2%), в США 49 млн. и 500 тыс. тонн (рост на 18,5%) и в России - 44 млн и 900 тыс. тонн (рост на 9,5%).

Иран сохранил свое место в 10-й строчке среди крупнейших производителей стали мира.