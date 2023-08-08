Россия развивает сотрудничество с Ираном в области производства самолетов и вертолетов

БАКУ /Trend/ - Представитель министерства промышленности и торговли России, ответственный за вопросы авиации, подчеркнул важность расширения сотрудничества между Россией и Ираном в сферах капитального ремонта, производства самолетов и вертолетов, передает Trend.

Согласно информации, в министерстве торговли Ирана в воскресенье прошла экспертная встреча, посвященная развитию партнерства между Ираном и Россией в области капитального ремонта и производства воздушных судов.

На этой встрече присутствовали заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации по вопросам авиации, Андрей Богинский, и заместитель министра промышленности и торговли Ирана, ответственный за вопросы транспорта, Мануче Мантеги.

В ходе этой встречи было принято решение о заключении соглашения между сторонами о развитии необходимой инфраструктуры для сотрудничества в области капитального ремонта и производства воздушных судов.

Согласно намеченной программе, российская делегация собирается посетить авиационную и оборонную промышленность Ирана для более подробного ознакомления с их возможностями и потенциалом.