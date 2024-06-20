Иран обнародовал данные по экспорту лекарств и фармацевтической продукции

БАКУ /Trend/ - Иран экспортирует сырье и фармацевтическую продукцию примерно в 50 стран по всему миру, сообщили в Управлении по контролю за продуктами питания и лекарствами Ирана (IFDA).

“Иранское сырье и фармацевтическую продукцию экспортируют почти 100 компаний в около 50 пунктов назначения”, - заявил секретарь совета по разработке экспортной политики IFDA Асеф Махдави.

Махдави также отметил, что экспорт медицинского оборудования увеличился на 300 процентов за первые четыре месяца этого года.

Ранее глава IFDA Хейдар Мохаммади заявил, что фармацевтический рынок Ирана оценивается в 106 триллионов туманов (более 2 миллиардов долларов), добавив, что 99 процентов лекарств, используемых в стране, производятся внутри страны.

За последние годы Иран добился значительных успехов в медицинском секторе, несмотря на незаконные санкции Запада.

Страна стала самостоятельной в производстве лекарств и медицинского оборудования и увеличила их экспорт во многие страны.