В горнодобывающей отрасли Ирана в будущем будет применяться многоцелевая программа

БАКУ /Trend/ - На добывающих рудниках Ирана в будущем будет применяться многоцелевая программа.

Как сообщает Trend, со ссылкой на интернет-портал «Иранского телеканала новостей», об этом рассказал заместитель председателя по добывающей промышленности и проектам организации промыслов, развития и модернизации добывающей промышленности Ирана Ардашир Сед Мохаммеди.

По словам Мохаммеди, в текущем году (начиная с 21 марта) будут запущены в эксплуатацию проекты общей стоимостью три миллиардов долларов: по ряду проектов уже начато строительство. Зампредседателя добавил, что Иран обладает рудными запасами, превышающими 50 миллиардов тонн, и в течение года в стране добывается около 400 миллионов тонн руды. По словам Мохаммеди, от общей стоимости мировых запасов природных ресурсов, оцениваемых в 810 триллионов долларов, на долю Ирана приходится их часть, эквивалентная 27,3 триллиона долларов, что говорит о больших перспективах страны с точки зрения вложения инвестиций.

(Автор Эльнур Багишев: Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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