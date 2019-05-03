Министр нефти Ирана указал на вероятность распада ОПЕК

3 мая 2019 08:51 (UTC+04:00)

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Тегеран ответит на любые угрозы со стороны стран ОПЕК. Односторонние действия некоторых из них против Ирана могут привести к распаду организации, сказал министр по итогам встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Reuters.

Зангане считает, что ОПЕК может "развалиться", если некоторые страны организации будут принимать "односторонние действия" против Ирана. Reuters отмечает, что данные слова в первую очередь относились к Саудовской Аравии: Эр-Рияд приветствовал решение США о прекращении действия исключений для некоторых стран из нефтяных санкций в отношении Ирана и сам решил увеличить в мае добычу нефти для удовлетворения потребностей всех клиентов.

Как сообщает агентство Shana, Зангане обещал ответить всем странам ОПЕК, которые будут угрожать Тегерану. "Иран является членом ОПЕК только исходя из своих интересов. Если отдельные члены ОПЕК хотят угрожать или запугивать Иран, то ИРИ не будет воздерживаться от ответа им", - сказал министр.

Баркиндо согласился, что принятие государствами ОПЕК односторонних мер, направленных против Ирана, не принесет никакой пользы. "ОПЕК всегда принимала меры коллективно", - указал генсек.

Дональд Трамп 22 апреля решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, которые были возобновлены в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий.

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