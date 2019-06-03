Министр нефти Ирана объявил приоритеты четырем "локомотивам" нефтегазового сектора

3 июня 2019 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане объявил приоритеты для четырех основных нефтяных компаний министерства в текущем году (начиная с 21 марта 2019 года). Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Shana.

Министр объявил в качестве проритета Национальной нефтяной компании, что фазы 13, 14, 22, 23 и 24 газового комплекса Южный Парс должны быть модернизированы и введены в эксплуатацию, увеличена добыча сырой нефти на месторождении Западый Карун, проложен трубопровод Гуре-Джаск и построен экспортный терминал для сырой нефти в порту Джаск.

В послании Зангане Национальной газовой компании Ирана, в качестве приоритета объявляется, что газом должны быть обеспечена провинция Систан и Белуджистан, а также промышленные предприятия и электростанции, 1 миллион городского и сельского населения и 7,6 тысячи производственных и промышленных предприятий, использующих жидкое топливо.

В послании Зангане к Национальной компании по дистрибюции нефти и нефтепродуктов приоритет - расширение нефтеперерабатывающего завода в Абадане, строительство нефтеперерабатывающего завода в Сирафе и прокладка трубопровода Бандар Аббас-Сирджан-Рафсанджан.

Зангане также объявил приоритеты Национальной компании нефтехимической промышленности Ирана: должны быть усовершествованы и введены в эксплуатацию нефтехимические заводы Бушехр Метанол, Каве Метанол и Илам Олефин.

Своему заместителю министр поручил производство, с участиием частного сектора, 10 наименований продукции нефтяной промышленности высокого потребления.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Джафар Джафаров. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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