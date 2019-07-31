Правительство Ирана деноминировало нацвалюту и изменило ее название

БАКУ/Trend/ - Иран принял решение о деноминации национальной валюты в 10 тысяч раз, то есть убрать четыре нуля в своей денежной единице. Более того, Кабинет министров страны принял решение о возврате к прежнему названию своей валюты, которая применялась в стране до 1932 года, - "туман".

Как сообщает в среду Trend, сегодня на заседании Кабинета министров Ирана было принято решение убрать четыре нуля в национальной валюте.

Как сообщается, Кабинет министров Ирана принял проект, представленный ранее генеральным директором Центрального банка Ирана Абдульнасир Химмати по деноминации национальной валюты. Согласно проекту, действующие 10 тысяч риалов приравнены к 1 туману, а разменные деньги названы реалом. Один туман приравнен к 100 реалам, говорится в сообщении правительства.

Изменения вступят в силу после утверждения со стороны Иранского парламента.

Согласно действующему официальному курсу в Иране, 1 доллар составляет 42 тысячи риалов, а на черном рынке курс меняется в интервале 119-122 тысяч риалов.

(Автор: Эльнур Багышов )

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