Иран и Япония подписали соглашение об улучшении медицинского обслуживания

27 ноября 2019 12:20 (UTC+04:00)

Меморандум о взаимопонимании в отношении проекта по улучшению медицинского обслуживания в Исламской Республике Иран был подписан на основе моделей медицинского управления Японии министерством здравоохранения и медицинского образования Ирана и Японским агентством международного сотрудничества (JICA), передает Trend со ссылкой на IRNA.

Меморандум был подписан генеральным директором по международному сотрудничеству министерства здравоохранения Ирана Мохсеном Асади Лари и главой японского офиса агентства международного сотрудничества в Исламской Республике Иран Юки Хару Куба Яши.

В соответствии с соглашением, руководители сферы здравоохранения Ирана воспользуются опытом Японии в проведении обучения в управлении больницами, проектировании и строительстве больниц, систем ухода за пожилыми людьми, лечения неинфекционных заболеваний, а также лечения и контроля рака.

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