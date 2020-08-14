Иран открыл новый транзитный коридор через Афганистан в Узбекистан

Иран запустил новый транспортный коридор через Афганистан в Узбекистан. Накануне в Узбекистан была отправлена первая партия иранских товаров, передает Trend со ссылкой на afghanistan.ru.

Официальный представитель афганского Министерства транспорта Хекматулла Кавандж сообщил, что новый маршрут был открыт в рамках Конвенции о международных перевозках грузов “TIR”. Он отметил, что в первую партию груза вошли чай и автомобильные шины.

Кавандж добавил, что в рамках той же конвенции из Ирана были отправлены коммерческие грузы в Кыргызстан и Таджикистан. По его словам, на данный момент товары находятся на территории Афганистана.

Он подчеркнул, что развитие транзитных перевозок является одним из приоритетов транспортного ведомства.

В свою очередь, генеральный директор таможенного транзита Ирана Мостафа Аяти заявил, что транзитный коридор через Афганистан в страны Центральный Азии будет способствовать развитию торговли и укреплению регионального сотрудничества.