Годовая производственная мощность Ирана в нефтехимии выросла до 25 миллионов тонн
Годовая производственная мощность страны за прошедший 1399 иранский год (закончившийся 20 марта 2021 года) выросла до 25 миллионов тонн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангене.
Зангене добавил, что добыча природного газа в стране за тот же период увеличилась до 1 000 миллионов кубометров в сутки.
Министр нефти сказал, что Иран по-прежнему твердо привержен соблюдению своих обязательств ОПЕК.
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