Lufthansa c 16 апреля возобновит полеты в Иран

Немецкая авиакомпания Lufthansa через 15 месяцев решила возобновить полеты в Иран с 16 апреля. Об этом сообщил официальный представитель иранской Организации гражданской авиации Мохаммад Хасан Зибахш, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Авиакомпания Lufthansa, приостановившая рейсы в Иран из-за «небезопасности неба Ирана» с января 2020 года, ранее уже 3 раза заявила о возобновлении рейсов в Иран, но по причине распространения пандемии коронавируса не выполнила свои обещания.

Зибахш заявил, что первый рейс Lufthansa 16 апреля с аэропорта имени Имам Хомейнти в Германию выполнится.

По его словам, три рейса из Франкфурта в Тегеран по просьбе этой европейской авиакомпании выполнятся 16 апреля, 4 и 7 мая. «Ожидается, что число полетов с начала июня увеличится, учитывая рост спроса», добавил он.