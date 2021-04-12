В Иране на локализацию производства выделено 3,5 млрд долларов

Объем инвестиций на локализацию производства в Иране увеличился в прошедшем году до 3,5 млрд долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил замминистра промышленности, рудников и торговли страны Мехди Садеки-Ниараки.

«Выделено 3,5 млрд долларов на развитие локализации производства в различные отрасти промышленности в стране», - отметил он, добавив, что объем инвестиций в промышленности за 11 месцев в иранском 1399 году вырос на 225%.

Он также сообщил о развитии производства 20 наименований промышленных продуктов.