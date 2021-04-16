Астрахань готова увеличить товарооборот с Ираном

Сегодня состоялась встреча губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с делегацией Исламской Республики Иран во главе с президентом Совместной Ирано-Российской торговой палаты Хади Тизхушем, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site от пресс-службы администрации Губернатора Астраханской области, сегодня состоялась встреча Игоря Бабушкина с делегацией Исламской Республики Иран во главе с Президентом Совместной Ирано-Российской торговой палаты, Президентом Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства провинции Гилян Табаном Тизхушем. В переговорах также принял участие Генеральный консул Исламской Республики Иран в г. Астрахани Мехди Акучекиан.

Участники обсудили пути развития торгово-экономических отношений. В качестве успешного примера развития сотрудничества между Астраханской областью и Ираном Игорь Бабушкин привёл показатели грузооборота. По итогам прошлого года он составил более 2,5 млн тонн с ростом на 6 %, а внешнеторговый оборот превысил 320 млн долларов США, увеличившись на 15%.

В качестве приоритета в дальнейшем наращивании сотрудничества с Ираном глава региона назвал развитие международного транспортного коридора «Север-Юг».

В декабре прошлого года между Астраханью и Ираном в тестовом режиме заработала контейнерная линия, которая является первым шагом в организации регулярных контейнерных перевозок на Каспии, отсутствие которых ранее сдерживало развитие коридора. Губернатор предложил иранским партнерам активно использовать её возможности.

Также астраханский губернатор пригласил иранские компании принять участие в реализации проектов по развитию инфраструктуры портовой особой экономической зоны в районе астраханского порта Оля.