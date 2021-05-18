На востоке Ирана развивается газодобыча

Управляющий директор Восточной нефтегазодобывающей компании Ирана (EOGC) объявил о добыче 16 миллиардов кубических метров природного газа - 43 миллиона кубических метров в день - в предыдущем 1399 иранском календарном году ( закончился 20 марта), передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

По словам Фаршида Хейбари, производственные цели EOGC на указанный год были выполнены на 104 процента, и даже в отдельные дни добыча превышала 63 миллиона кубометров в сутки, сообщает Shana.

EOGC был создан в декабре 1998 года в соответствии с политикой децентрализации управления нефтяной промышленностью Ирана.

Компания реализует проекты, в основном, на востоке страны. В настоящее время она работает в провинции Хорасан-Резави и отвечает за добычу из Моздуранского месторождения высокосернистого газа, а также из месторождений сладкого газа Шуридже Б, Шуридже D и Гондбадли в северо-восточном городе Серахс.

Ссылаясь на необходимость ускорения реализации проектов по развитию газохранилищ в качестве стратегических проектов в нефтяной отрасли, Хейбари также объявил о хранении 1,856 млрд куб. м газа в резервуаре Шуридже D в прошлом году.

«В связи с увеличением потребления газа в стране и в соответствии с программами Министерства нефти по обеспечению экологически безопасным газом для бытового и промышленного секторов в зимний период, а также с учетом потребности в импорте газа, особенно на северо-востоке страны, в прошлом году мы за первые восемь месяцев прошлого года (20 марта - 20 ноября 2020 г.) хранили 1,856 млрд. куб. м газа в Шуридже Д», - пояснил Хейбари.

Устойчивое энергоснабжение в северных и северо-восточных регионах, которые значительно удалены от основных центров добычи газа на юге страны, и необходимость снижения зависимости от импорта газа всегда были одной из основных задач Министерства нефти.

В связи с этим, согласно планам NIGC, в ближайшем будущем планируется увеличить емкость двух хранилищ, Сарадже и Шуридже, до более чем семи миллиардов кубометров.