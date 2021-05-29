Иран попал в список производителей бурового цемента

Иран как единственная страна на Ближнем Востоке попал в список стран-производителей бурового цемента в нефтяных скважинах. Об этом сообщил глава холдинга «Каве Парс» Хашем Незам-Абади в субботу, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он отметил, что возобновлен процесс производства бурового цемента, который приостановлен за последние годы в Иране.

По его словам, данный цемент имеет уникальное качество благодаря типу метода производства, который отвечает потребностям иранской буровой промышленности.

Незам-Абдеи добавил, что Иран также может экспортировать бурового цемента в нефтяных скважинах. «Цемент класса E является особым видом, который используется для бурения глубоких и высоконапорных скважин.