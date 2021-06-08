Глава МИД Таджикистана провел переговоры с иранским министром

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял главу энергетики Ирана Реза Ардаканиён. Как передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Стороны выразили заинтересованность сторон в развитии двусторонних политических, торгово-экономических и культурных отношений", - говорится в сообщении.

Были рассмотрены вопросы укрепления межпарламентских отношений, особенно деятельности межпарламентских групп дружбы Таджикистана и Ирана.

Были рассмотрены вопросы укрепления межпарламентских отношений.

Глава министерств Таджикистан и Ирана договорились особое внимание уделить сотрудничеству в рамках региональных и международных организаций.

Стоит отметить, что министр энергетики Ирана Реза Ардакиён 7 июня прибыл в Душанбе в составе правительственной делегации.

Напомним, Иран принял активное участие в двух крупных совместных проектах в Таджикистане: тоннель Истиклол и ГЭС "Сангтуда-2". После прохладных отношений последних нескольких лет власти пытаются наладить взаимодействие между странами.