Ежегодный объем производства стальных слитков в Иране превысил 30 млн тонн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, сказал в воскресенье заместитель министра промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Ваджихолла Джафари.

Он добавил, что за первое полугодие иранского календарного года (начавшегося 20 марта 2021 года) крупные металлургические предприятия экспортировали 5,8 млн тонн стали.

"Сегодня в стране есть возможность производства 36 млн тонн горячебрикетированного железа, 66,7 млн тонн окомкования и 62,7 млн ​​тонн концентрата, но в то же время мы сталкиваемся с проблемами с поставками сырья", - сказал он.

"Прогнозируется, что к 2050 году мировой спрос на сталь достигнет 2 миллиардов 669 миллионов тонн", - добавил Джафари.

"В этом году уже третий год подряд Ирану удалось войти в десятку ведущих стран-производителей стали в мире, и в этом отношении мы должны работать над улучшением качества продукции и повышением производительности", - подчеркнул чиновник.