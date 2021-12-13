Иран и ЕС развивают сотрудничество в области сельского хозяйства

Иран планирует улучшить условий ведения сельскохозяйственного бизнеса в стране, используя опыт ЕС. Об этом сообщил генеральный директор Управления по международным делам и специальным организациям министерства сельскохозяйственного джихада Ирана Алиморад Сарафрази, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он отметил, что министерство сельского хозяйства стремится к разработке соответствующей структуры занятости в сельских районах, особенно для занятости сельских и кочевых женщин.

Сарафрази на встрече с представителями Европейского союза заявил о хорошем сотрудничестве Ирана и ЕС в сфере сельского хозяйства в прошлом, которое сократилось в условиях санкций за последние годы.

Иранский чиновник выразил надежду на возобновление сотрудничества, добавив, что министерство сельскохозяйственного джихада планирует представить новые совместные проекты в рамках сотрудничества с ЕС.

ЕС выделил 87 млн евро Ирану на развитие сельскохозяйственного сотрудничества

Глава отдела Ближнего Востока, Персидского залива и Центральной Азии и генеральный директорат по вопросам международного сотрудничества Европейской комиссии Сара Ринальди также на этой встрече заявила, что ЕС выделил 87 млн евро Ирану на развитие сельскохозяйственного сотрудничества.

По её словам, 7-летний стратегический документ для расширения отношений между Ираном и ЕС был подписан.

"Эта встреча и будущие встречи предоставят Европейскому Союзу возможность познакомиться с приоритетами и потребностями развития Министерства сельскохозяйственного джихада Ирана и включить эти приоритеты во всеобъемлющий документ о дальнейшем сотрудничестве", заключила она.