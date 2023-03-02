Президент Ирана ввел в эксплуатацию 14-ю очередь месторождения "Южный Парс"

Президент Ирана Эбрахим Раиси и министр нефти Джавад Оуджи в четверг ввели в эксплуатацию 14-ю очередь газового месторождения "Южный Парс". Об этом сообщило агентство Клуб молодых журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С открытием этой очереди ежедневно на НПЗ страны будут поступать дополнительно 50 млн куб. м газа", - цитирует министра нефти агентство.

Крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение "Северное-Южный Парс" находится в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара ("Северное") и Ирана ("Южный Парс"). Суммарные геологические запасы месторождения оцениваются в 51 трлн куб. м природного газа и 7,7 млрд куб. м конденсата, извлекаемые запасы - в 35,6 трлн куб. м природного газа и 3 млрд куб. м конденсата.