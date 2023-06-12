Экономика Ирана превысила средний показатель развитых стран - ВБ

БАКУ/Trend/ - Статистика Всемирного банка свидетельствует о динамике экономики Ирана в течение 2022 года. В первом квартале отмечается заметный рост в 5%, который во втором квартале снижается до 2,5%. Однако в третьем квартале наблюдается увеличение экономического роста Ирана до 3,4%, а в четвертом квартале этот показатель достигает 4,7%.

Экономика Ирана выросла на 4,7%, превышая средний экономический рост развитых стран, который составил всего 1,2%. Среди других развивающихся стран, экономика Китая выросла на 2,9%, а Индии — на 4,5% за этот период. В целом, средний экономический рост региона Ближнего Востока и Северной Африки зимой оценивался в 4,9%.

Согласно отчету, самый высокий экономический рост в четвертом квартале 2022 года зафиксирован в Армении, где экономика страны достигла 12,7%, превышая показатели других стран.