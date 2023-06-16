Заместитель президента и председатель правления ВТБ Анатолий Печатников заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что представительство ВТБ в Иране может провести первые сделки в конце текущего года или начале следующего, сообщает Trend

Основной целью открытия представительства в Иране, по словам Печатникова, является изучение практики работы в условиях ограничений, с которыми Иран сталкивается в течение длительного времени. Пока что практических сделок с иранскими коллегами не было заключено. Однако заместитель президента выразил уверенность, что в конце текущего года или начале следующего возможны первые сделки. Иран имеет большие транспортные программы и программы обустройства портов, которые представляют интерес для ВТБ и российского Министерства транспорта.

Печатников отметил, что необходимо оценить спрос со стороны иранских партнеров, чтобы рассмотреть другие формы сотрудничества.

В мае этого года заместитель министра торговли, промышленности и шахт Исламской Республики Иран, Алиреза Пейманпак, сообщил, что ВТБ открыл свое представительство в Иране.