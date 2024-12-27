Увеличился транзит грузов через порты Ирана

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года по настоящее время (20 марта-20 декабря 2024 г.) транзит через порты Ирана вырос на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ заместитель министра путей сообщения и городского развития Ирана и председатель Организации портов и мореплавания Али Акбар Сафаи.

По его словам, за указанный период через иранские порты было перевезено около 9,37 миллиона тонн грузов.

Сафаи добавил, что в Иране ведется работа по увеличению транзита и грузоперевозок в рамках коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

"С полным вводом в эксплуатацию автомагистралей и железных дорог транзит через порты страны может вырасти до 40 миллионов тонн в год", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что у министерства дорог и городского развития Ирана имеются совместные комиссии с соседними странами с целью увеличения транзита и грузоперевозок и регулярно проводятся встречи и заседания в этом направлении.

Он также сказал, что именно благодаря этому сейчас наблюдается рост транзита.

Отметим, что Иран расположен на ряде международных транзитных маршрутов (международный коридор Север-Юг, международный коридор Восток-Запад). Тем не менее инфраструктуры на траектории этих маршрутов, проходящих через страну, в полной мере не хватает, территория Ирана не считается безопасным маршрутом для международных грузовых компаний, против страны были введены международные санкции. Исходя из этого, международные компании не заинтересованы в транзите через Иран.