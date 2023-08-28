В Иране допустили возможность проведения переговоров по СВПД на полях Генассамблеи ООН

Иран рассматривает возможность проведения дипломатических переговоров по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в рамках предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке в сентябре. Об этом заявил официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канани Чафи, передает Trend.

По его словам, сессия ГА ООН предоставляет хорошую возможность для проведения дипломатических переговоров по вопросам СВПД. Он напомнил, что в 2022 году Иран уже провел переговоры на полях ГА с представителями США, а также вел консультации с партнерами по СВПД.

СВПД был подписан в 2015 году "пятеркой" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном. Он направлен на разрешение кризиса, связанного с ядерными программами Ирана.

С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут переговоры с Ираном в Вене по восстановлению СВПД в его первоначальной форме.