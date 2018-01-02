Президент Ирана считает причиной протестов внешний заговор

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что к антиправительственным демонстрациям в Иране привело вмешательство третьих стран, в первую очередь Саудовской Аравии. С таким утверждением он выступил в понедельник, 1 января, в ходе чрезвычайного заседания меджлиса - однопалатного парламента страны, передает Deutsche Welle.

По мнению главы государства, "враги Исламской Республики разозлены успехами и прогрессом иранской нации и дали зарок навлечь на Иран региональные проблемы".

Роухани напомнил о президентских выборах в мае 2017 года, которые власти назвали "самыми демократичными со времен исламской революции". Он также упомянул соглашение по ядерной программе Ирана - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году в обмен на постепенную отмену западных санкций.

В числе других достижений президент назвал успешную борьбу с террористическими формированиями и укрепление связей Тегерана на внешнеполитической арене. "Наш региональный успех невыносим для наших врагов", - резюмировал он.

Указав на внешнее вмешательство, Хасан Роухани не исключил и ряд внутренних дестабилизирующих факторов, в первую очередь, экономического характера. "Не все люди вышли на улицы по указке иностранных агентов, некоторые из них протестуют, исходя из собственных ощущений и проблем", - признал он, пообещав активнее бороться с безработицей, загрязнением воздуха и инфляцией.

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