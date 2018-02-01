Российские эксперты посетят атомный объект в Иране

Российские эксперты, отвечающие за пуск центрифуг для производства стабильных изотопов, до конца недели прибудут на атомный объект в иранский Фордо, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Группа российских специалистов прибудет в Иран до конца недели", — сообщил источник, отвечая на вопрос, когда ожидается прибытие российских экспертов.

Ранее в иранском МИД сообщили, что "детали и оборудование по договору, который относится к проекту по устойчивым изотопам, были доставлены и переданы иранской компании". В ведомстве также подтвердили, что группа российских экспертов скоро прибудет на объект Фордо.

"В настоящее время эти позиции хранятся на объекте Фордо для начала установки и пуска в эксплуатацию. Соответствующая инфраструктура также находится на стадии подготовки. В ближайшее время на объект Фордо прибудет российская делегация в качестве стороны, отвечающей за монтаж, установку и тестовый пуск оборудования центрифуг", — говорится в Восьмом квартальном докладе о реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), представленного МИД ИРИ.

Как отмечается в документе, первый отчет о ходе выполнения работ по данному проекту вместе с детальным временным графиком производства работ по договору от российской стороны получен, указанные документы находятся на стадии рассмотрения местными специалистами.

Согласно договоренностям в рамках СВПД, завод по обогащению урана в Фордо будет перестроен на выпуск стабильных (нерадиоактивных) изотопов.

Перепрофилирование газоцентрифужного завода в Фордо проходит при участии специалистов госкорпорации "Росатом". В России основным предприятием, производящим стабильные изотопы с помощью газовых центрифуг, является предприятие Росатома "Электрохимический завод" (ЭХЗ, ЗАТО Зеленогорск, Красноярский край). "Коллектив ЭХЗ успешно выполнил все обязательства 2017 года в рамках международного проекта "Фордо", — говорится в опубликованном в среду сообщении предприятия. Подробности работ не раскрываются.

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