Российские эксперты посетят атомный объект в Иране

1 февраля 2018 18:08 (UTC+04:00)

Российские эксперты, отвечающие за пуск центрифуг для производства стабильных изотопов, до конца недели прибудут на атомный объект в иранский Фордо, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Группа российских специалистов прибудет в Иран до конца недели", — сообщил источник, отвечая на вопрос, когда ожидается прибытие российских экспертов.

Ранее в иранском МИД сообщили, что "детали и оборудование по договору, который относится к проекту по устойчивым изотопам, были доставлены и переданы иранской компании". В ведомстве также подтвердили, что группа российских экспертов скоро прибудет на объект Фордо.

"В настоящее время эти позиции хранятся на объекте Фордо для начала установки и пуска в эксплуатацию. Соответствующая инфраструктура также находится на стадии подготовки. В ближайшее время на объект Фордо прибудет российская делегация в качестве стороны, отвечающей за монтаж, установку и тестовый пуск оборудования центрифуг", — говорится в Восьмом квартальном докладе о реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), представленного МИД ИРИ.

Как отмечается в документе, первый отчет о ходе выполнения работ по данному проекту вместе с детальным временным графиком производства работ по договору от российской стороны получен, указанные документы находятся на стадии рассмотрения местными специалистами.

Согласно договоренностям в рамках СВПД, завод по обогащению урана в Фордо будет перестроен на выпуск стабильных (нерадиоактивных) изотопов.

Перепрофилирование газоцентрифужного завода в Фордо проходит при участии специалистов госкорпорации "Росатом". В России основным предприятием, производящим стабильные изотопы с помощью газовых центрифуг, является предприятие Росатома "Электрохимический завод" (ЭХЗ, ЗАТО Зеленогорск, Красноярский край). "Коллектив ЭХЗ успешно выполнил все обязательства 2017 года в рамках международного проекта "Фордо", — говорится в опубликованном в среду сообщении предприятия. Подробности работ не раскрываются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава "Ростеха" подтвердил предоставление Россией кредита Турции на покупку С-400
Россия 18:00
ООН призвала Россию, Турцию и Иран увеличить усилия по деэскалации в Сирии
Турция 16:44
Вспышки птичьего гриппа в Иране и Ираке не угрожают Азербайджану - Госветслужба
Бизнес 13:50
Увеличился экспорт казахстанской продукции в страны ЕАЭС
Бизнес 11:50
В России уничтожили члена ИГ, готовившего теракт
Россия 11:50
Сегодня главы МИД РФ и Италии обсудят нагорно-карабахский конфликт
Нагорно-карабахский конфликт 10:19
Семьи членов экипажа судна "Восток" получат компенсацию
Россия 09:24
В России выросла пошлина на экспорт нефти
Россия 02:32
ВВП РФ в 2017 году вырос на 1,4% - Путин
Россия 31 января 22:47
Еще один иранский автопроизводитель начал поставки в Азербайджан
Бизнес 31 января 20:24
МИД России советует Азербайджану информировать международные структуры о вмешательстве во внутренние дела страны
Политика 31 января 18:41
Азербайджан вошел в число самых доступных направлений для российских туристов
Туризм 31 января 14:56
Министр: Подготовка к очередному заседанию межправкомиссии между Азербайджаном и Ираном завершена (Эксклюзив)
Бизнес 31 января 14:11
В России ратифицировали соглашение с Ираном о передаче осужденных
Россия 31 января 13:00
Казахстан и Россия создадут автопромышленный кластер полного цикла производства
Бизнес 31 января 12:02
В России начались испытания нового беспилотного вертолета
Россия 31 января 11:19
В ходе конгресса нацдиалога по Сирии были созданы два комитета
Россия 30 января 18:54
Россия и Индия обсуждают контракт на поставку С-400
Россия 30 января 18:06