Совет по правам человека ООН расширил мандат в отношении Ирана

24 марта 2018 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет по правам человека ООН принял резолюцию, расширяющую мандат в отношении Ирана. Об этом в субботу сообщает агентство IRNA.

Согласно принятой наряду с пятью другими резолюциями на встрече в Женеве в пятницу, данная резолюция продлила на один год мандат специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Иране.

21 член Совета проголосовали за резолюцию, в то время как семь человек проголосовали против, 19 воздержались.

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