Иран выразил надежду на "исправление ошибочных действий" США

Иран надеется, что США прислушаются к международному сообществу и исправят свои ошибочные действия, когда вышли из ядерной сделки, Тегеран и дальше будет ее исполнять, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время встречи с главой МИД КНР Ван И на полях мероприятий АСЕАН в Сингапуре, передает РИА Новости.

"Односторонний выход США из соглашения, а также угрозы о восстановлении односторонних санкций в отношении Ирана нарушают соответствующие решения ООН, встретили несогласие всех сторон. Мы надеемся, что американская сторона сможет прислушаться к призыву международного сообщества и исправит свои ошибочные действия", — заявил Зариф, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Зариф подчеркнул, что Иран готов и дальше выполнять соглашение и прикладывать усилия для этого вместе с остальными участниками соглашения, в том числе с Китаем и с европейскими странами.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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