Парламент Ирана объявил импичмент министру труда

Парламент Ирана объявил импичмент министру кооперации, труда и социального благополучия Али Рабии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Ранее иранские парламентарии уже требовали от президента страны Хасана Роухани отставки нескольких министров, отвечающих за экономический круг вопросов развития страны. В администрации президента отмечали, что в правительстве пройдут изменения.

Как сообщается, процедура импичмента была проведена в среду по требованию 40 депутатов по причине неудовлетворения деятельностью министра. За отстранение Рабии от должности в кабинете президента проголосовали 129 членов парламента.

Рабии возглавлял министерство труда с 2013 года, когда Роухани был избран на первый президентский срок.

В начале августа парламент Ирана дал Роухани месяц, чтобы отчитаться по действиям правительства по преодолению экономических проблем. Роухани согласился предстать перед парламентом, но назвал требования парламента антиконституционными.

В течение нескольких последних месяцев в стране наблюдается резкое ослабление местной валюты — неофициальная стоимость доллара в конце июля превысила, по сообщениям СМИ, отметку в 100 тысяч риалов, в то время как еще в марте она не превышала 50 тысяч.

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