Иран призвал наказать виновных в атаке на консульство в Басре

Иран осуждает "жестокую атаку" на иранское консульство в иракском городе Басра и требует немедленно наказать виновных, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми, сообщает РИА Новости.

"Жестокое нападение и поджог здания иранского консульства вызвали многочисленные финансовые потери. К счастью, мы не получили никакой информации о нанесении вреда сотрудникам этого дипломатического представительства", — говорится в заявлении Касеми, опубликованном на сайте МИД ИРИ.

Касеми также призвал правительство Ирака как можно скорее найти и наказать виновных лиц.

"Очевидно, что иракское правительство несет ответственность за пренебрежение безопасностью, и мы ожидаем, что нападавшие будут быстро выявлены и наказаны", — добавил он.

Протестующие в иракской Басре, охваченной беспорядками с начала недели, в пятницу подожгли в иранское консульство, расположенное в городе. В четверг вечером демонстранты подожгли офисы проиранских политических партий и движений.

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