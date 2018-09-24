Трамп должен вернуться к СВПД для переговоров с Ираном - Роухани

Президенту США Дональду Трампу следует вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если он намерен вести переговоры с Тегераном.

Об этом, как передает ТАСС, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани на встрече с представителями американских СМИ в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Трамп совершил ряд очень неверных шагов по отношению к Ирану и иранскому народу, - сказал Роухани, имея в виду выход США из СВПД. - Он беспричинно угрожал и угрожает иранскому народу, вмешивается в наши внутренние дела. Поэтому до начала каких-либо переговоров [Трампу] надо исправить эти ошибки". Слова президента Ирана приводит агентство ISNA.

По словам Роухани, Иран останется приверженным положениям СВПД, если другие участники соглашения выполнят свои обязательства. Он отметил, что попытки США лишить Иран права продавать ее нефть "не только нереалистичны, но и могут оказаться очень опасными".

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