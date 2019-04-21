США сделали ряд исключений для тех, кто ведет дела с КСИР Ирана

Администрация США сделала ряд исключений для тех, кто ведет дела с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), который был признан Вашингтоном террористической организацией. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, утвержденные госсекретарем Майклом Помпео исключения касаются властей других стран, компаний и некоммерческих организаций (НКО). Так, должностные лица из ряда стран, в том числе и Ирака, могут вести дела с КСИР и не будут при этом автоматически лишены права на въезд в США. Исключения также позволят руководителям иностранных компаний, которые взаимодействуют с КСИР, а также работающим в регионе гуманитарным организациям не опасаться ограничений со стороны США. Однако американское правительство сохраняет за собой право налагать санкции на иностранных должностных лиц, компании или НКО, которые оказывают "материальную поддержку" КСИР.

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