Глава МИД Ирана совершит визиты в КНДР и Россию

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует в скором времени совершить визиты в КНДР и Россию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Визит [в КНДР] есть в моей повестке дня, и дата будет скоро объявлена", - передает агентство Mehr слова Зарифа. Глава МИД Ирана также отметил, что не знает, планирует ли аналогичный визит президент страны Хасан Роухани.

Зариф также указал, что собирается в течение ближайших 10 дней посетить две соседние страны, а затем направиться на переговоры в Россию для обсуждения двусторонних связей. Он не стал уточнять, какие именно страны он планирует посетить.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.