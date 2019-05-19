Президент Ирана исключил возможность вступления в переговоры с США под давлением

Иран не вступит в переговоры с США, которые будут навязываться ему силой. Об этом, как передал телеканал Al-Mayadeen, заявил в субботу в Тегеране на встрече с представителями интеллигенции президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не сядем за стол переговоров в условиях разнузданного давления и угроз, - подчеркнул он. - Да, иранцы являются приверженцами логики диалога, но когда враждебная сторона говорит, что заставит нас вступить в переговоры, мы не капитулируем перед этим высокомерием, даже если весь мир будет против нас".

По словам Роухани, у Соединенных Штатов совсем немного союзников в мире.

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