Президент Ирана исключил возможность вступления в переговоры с США под давлением

19 мая 2019 03:37 (UTC+04:00)

Иран не вступит в переговоры с США, которые будут навязываться ему силой. Об этом, как передал телеканал Al-Mayadeen, заявил в субботу в Тегеране на встрече с представителями интеллигенции президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не сядем за стол переговоров в условиях разнузданного давления и угроз, - подчеркнул он. - Да, иранцы являются приверженцами логики диалога, но когда враждебная сторона говорит, что заставит нас вступить в переговоры, мы не капитулируем перед этим высокомерием, даже если весь мир будет против нас".

По словам Роухани, у Соединенных Штатов совсем немного союзников в мире.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новое соглашение NAFTA могут ратифицировать до конца июля
В мире 02:45
Китай назвал условие продолжения торговых переговоров с США
Китай 18 мая 20:02
Иранский авиалайнер, следующий рейсом Тебриз-Тегеран, совершил экстренную посадку
Общество 18 мая 17:32
Бахрейн призвал подданных королевства срочно покинуть Ирак и Иран
Арабские страны 18 мая 17:31
Узбекистан подписал 10 соглашений с США и Канадой
Бизнес 18 мая 17:23
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
США 18 мая 17:06
Лента новостей
Мэй предложит британским депутатам варианты улучшения сделки по Brexit
Европа 04:25
Более миллиона человек потребовали переснять восьмой сезон "Игры престолов"
В мире 03:58
Определен победитель "Евровидения 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 03:10
Мадонна выступила на "Евровидении" в качестве приглашенной звезды
В мире 03:05
Новое соглашение NAFTA могут ратифицировать до конца июля
В мире 02:45
В Турции обезвредили двух боевиков
Турция 02:14
Мадонна назвала всех финалистов Евровидения победителями
В мире 02:02
Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке
Арабские страны 01:49
"Бенфика" в 37-й раз выиграла чемпионат Португалии по футболу
Спорт 01:35