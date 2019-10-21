Иран подготовил меры по очередному этапу сокращения ядерных обязательств

21 октября 2019 14:28 (UTC+04:00)

Тегеран подготовил меры по четвертому этапу сокращения ядерных обязательств, надеется, что Европа выполнит свои обязательства и его не надо будет вводить, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"(Четвертый) Шаг (сокращения ядерных обязательств) разработан. Мы надеемся, что до него дело не дойдет и обязательства, взятые на себя европейцами, будут реализованы", - сказал Мусави в ходе брифинга, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе - Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.

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