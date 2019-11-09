Иран надеется спасти ядерную сделку дипломатическим путем

9 ноября 2019 19:04 (UTC+04:00)

Тегеран намерен защищать и спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе дипломатическим путем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил журналистам в субботу заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на полях 4-й Московской конференции по нераспространению.

"Иран начал сокращать свои обязательства по СВПД на основе параграфа 36 этого соглашения, и Иран осуществляет свое право. Целью является защита соглашения, а не его убийство. Поэтому мы даем достаточно времени - два месяца - до каждого следующего этапа, чтобы дипломатическая работа продолжалась. Это наша позиция, мы продолжаем дипломатическую работу", - сказал он.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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