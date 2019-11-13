Посол ЮАР о потенциале для расширения отношений с Ираном

13 ноября 2019 17:07 (UTC+04:00)

Иран и Южная Африка могут обеспечивать свои интересы, используя свои потенциалы и возможности, сказал посол Южной Африки в Иране Вика Мазви Хумало, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он на встрече с главой ТПП города Шираз на юге Ирана заявил, что ЮАР планирует обеспечивать требования торговцев и бизнесменов двух стран.

Указав на возможности провинции Фарс, Хумало сказал, что совместная комиссия Ирана и Южной Африки изучает сотрудничество с городом Шираз в областях экономики и культуры.

«Народ Южной Африки никогда не забудут присутствие иранского народа в свои трудные дни, и они сегодня на стороне иранского народа», добавил он.

Посол ЮАР на этой встрече также заявил об итогах 14-й совместной комиссии Ирана и Южной Африки, которая в сентябре прошла в Тегеране.

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